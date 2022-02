Passe Livre Universitário 2022. - Reprodução.

Publicado 21/02/2022 20:17

Magé - Começaram as inscrições para a temporada 2022 do Programa Passe Livre Universitário da Prefeitura de Magé, que neste ano vai beneficiar até 700 estudantes do Ensino Superior com o RioCard/Bilhete Único.

Quem deseja participar do programa precisa passar pela avaliação socioeconômica e dos critérios de moradia comprovada em Magé, assim como as informações estudantis. “A boa notícia é a ampliação do Programa Municipal que agora vai contemplar até 700 estudantes mageenses do Ensino Superior, oferecendo mais oportunidades e facilidade de acesso ao diploma universitário “, comemora o secretário de Governo, Vinícius Cozzolino.



De acordo com o coordenador do Programa, Samuel Estevão, “os candidatos têm até o dia 24 de fevereiro para irem na sede da Coordenadoria de Juventude que fica no novo complexo da Prefeitura, instalado no terminal rodoviário de Piabetá, na Avenida Santos Dumont, em Piabetá, Centro do sexto distrito, das 9h às 17h, para realizarem a inscrição”.