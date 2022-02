Clientes de Enel começam a receber novo modelo de fatura. - Divulgação/Enel.

Publicado 18/02/2022 19:33

Magé - Desde 1º de fevereiro, os clientes da Enel Distribuição Rio passaram a receber um novo modelo de conta de energia. A mudança inclui clientes residenciais e de pequenos comércios. A nova conta não altera a forma de entrega da conta, os dados disponibilizados aos clientes e os canais de pagamento. A alteração é apenas no formato da fatura, que está mais moderna, mas com as mesmas informações para que os clientes possam acompanhar leituras, avisos e bandeiras tarifárias. Todas as faturas também continuam com boleto, que está com um formato mais compacto e seguem sendo emitidos em nome da Enel ou do Banco do Brasil.

O Diretor de Mercado da Enel Brasil, Luiz Flávio Xavier, ressalta que as mudanças têm como objetivo facilitar o entendimento dos dados disponíveis na conta. “O nosso trabalho é todo pensado em facilitar a rotina do nosso cliente. Entendemos que a conta de energia precisa ser cada vez mais prática, e estar sempre à mão dos consumidores com todas as informações necessárias, e de uma forma simples. Além das informações como a data de vencimento e o valor da conta, os clientes podem acompanhar o seu consumo mês a mês, comparando ainda com o consumo dos últimos doze meses, por exemplo. É importante lembrar que para uma maior comodidade, recomendamos aos clientes a adesão à conta por e-mail, que é a forma mais prática de ter a fatura sempre à disposição no telefone”, conclui Luiz Flávio.

Segundo a empresa, para aqueles que queiram optar por essa modalidade e receber todas as faturas online, basta que o titular da unidade consumidora solicite pelo 0800 280 0120; pelo WhatsApp Elena, Facebook ou qualquer uma das lojas de atendimento da Enel.

Os canais de pagamentos também não sofrem alteração e os clientes podem escolher a melhor opção dentre débito automático, internet banking, agências bancárias, postos de pagamento autorizados, caixas eletrônicos e lotéricas.