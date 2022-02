Magé terá novas quadras de grama sintética em dez praças da cidade. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 18/02/2022 14:35

Magé - A Prefeitura de Magé pretende instalar novas quadras de grama sintética em dez praças da cidade. A primeira com o equipamento já instalado fica na Praça Central de Piabetá, também conhecida como Praça da Casa & Vídeo. Além da grama, os locais receberão novos alambrados, bicicletários, iluminação de LED, piso e mobiliário urbanos modernos e compatíveis. O prefeito Renato Cozzolino esteve no Poliesportivo de Pau Grande para anunciar que o local também será contemplado: “Esse é um anseio da nossa juventude, que me procurou e me pediu para recuperar alguns campos com a grama mal conservada. Aqui, em Pau Grande, vamos começar as obras em fevereiro, recuperando o gramado e o alambrado e colocando nova iluminação”.

As obras, realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, vão beneficiar todos os distritos. De acordo com o secretário Marcos Pereira, as praças que serão revitalizadas ou terão quadras construídas “do zero” são: Praça Central de Piabetá, Poliesportivo de Pau Grande, Campo do Lamarca, Praça da Ampla, Praça Linear do Canal, Praça do Brown, Praça de Vila Esperança, Praça de Vila Nova, Praça do Campinho (Suruí) e Praça do Barro Vermelho. “No mês passado, a Praça da Casa & Vídeo (Piabetá) se tornou a primeira com a nova quadra de grama sintética do município. É uma obra que também inclui a revitalização e a reurbanização do entorno e deve levar 90 dias”, explicou Pereira. Ele disse que todas as quadras seguirão o padrão society, com 400 metros quadrados.

A notícia da reforma e da construção desses novos equipamentos esportivos agradou em cheio quem mais os utiliza: a juventude de Magé. Moradores de Piabetá, Cauã Felipe, 18, e Juan de Carvalho, 15, esperam o conserto da quadra de grama sintética de Pau Grande para voltar a jogar futebol no local. “Com certeza, veríamos surgirem mais talentos da cidade se esses campos estivessem em bom estado”, frisou Cauã, referindo-se ao fato de Mané Garrincha ter vivido e jogado na região. “Já vi crianças se machucando aqui nessa quadra após terem sido trazidas pelos pais para brincar”, contou Juan. Em Piabetá, os times já estão usando o campo de grama sintética da Praça Central em partidas que acontecem, geralmente, no fim da tarde e nos finais de semana