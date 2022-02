Louback Leonídio, acredita que a melhoria na região vai valorizar a casa do padrasto que está à venda. "Tenho certeza que, com a pavimentação, a imobiliária deve reajustar o imóvel em até 100%. Esta é uma obra que todos nós estávamos aguardando há muitos anos". - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Louback Leonídio, acredita que a melhoria na região vai valorizar a casa do padrasto que está à venda. "Tenho certeza que, com a pavimentação, a imobiliária deve reajustar o imóvel em até 100%. Esta é uma obra que todos nós estávamos aguardando há muitos anos".Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 17/02/2022 15:55

Magé - Desde a fundação de Magé, há mais de quatro séculos, havia ruas da cidade que nunca viram a cor do asfalto. Este é o caso das três primeiras vias de Mauá que estão sendo pavimentadas neste Governo. Na última segunda-feira (14/02), a Prefeitura deslocou homens e máquinas para o quinto distrito e despejou caminhões de massa asfáltica na Rua Petrópolis. O prefeito Renato Cozzolino acompanhou os trabalhos: “Estamos começando mais uma semana com o pé direito aqui em Mauá. Sabemos das necessidades da população por isso, rezo para São Pedro dar uma segurada na chuva para que possamos pavimentar este trecho esta semana”. As outras ruas beneficiadas são a Rua 11 e a Rua da Maçonaria.



A aposentada Norma Augusto de Melo, 77, também espera que a chuva pare nos próximos dias. Ela mora em um terreno na Rua Petrópolis há 20 anos e contou que, antes do asfaltamento, precisava enfiar o pé na lama para sair de casa. “Agora, com a obra, nossa situação vai melhorar. Só me entristece que meu marido, que morreu há 13 anos, não tenha visto o asfalto aqui na porta de casa”, lamentou. Outro morador da rua, o mineiro Louback Leonídio, 55, operador de plataforma fixa, acredita que a melhoria na região vai valorizar a casa do padrasto que está à venda. “Tenho certeza que, com a pavimentação, a imobiliária deve reajustar o imóvel em até 100%. Esta é uma obra que todos nós estávamos aguardando há muitos anos”, declarou.



O secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, contou que, além do asfaltamento nos três logradouros, a obra contempla ainda a instalação de 1.000 metros de meio-fio e a macrodrenagem, com a implantação de rede e a colocação de ralos. “Tenho muito orgulho de participar de uma gestão que vem trazendo desenvolvimento, urbanização e qualidade de vida para a população. Os contribuintes das ruas Petrópolis, 11 e da Maçonaria podem comemorar que serão 500 metros de pavimentação”, relatou. Ele acrescentou que a Prefeitura vai despejar 250 toneladas de asfalto no local e que a intervenção deverá estar concluída até a próxima sexta-feira (18/02).



Pereira também disse que o quinto distrito pode aguardar novas obras para breve. “Hoje (terça, 15/02), estamos iniciando mais uma obra de rede de drenagem na Rua B, no Cantinho da Vovó. Outras ruas, como a Rua 9 e a Rua 55, e vários trechos de vias em Mauá receberão obras de drenagem e pavimentação em 2022”, garantiu.