Novo Conselho da Mulher é empossado em Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 16/02/2022 14:12

Magé - Foi empossada nesta terça-feira (15/02), a nova composição das 16 integrantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de Magé, formado paritariamente por representantes do governo municipal e da sociedade civil. O mandato atual (2022 a 2024) será presidido pela representante da sociedade civil, Silvana Castilho, também presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Magé (Sisma). Já a vice-presidência do Conselho será exercida pela assistente social Vilma Neves, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.



A nova presidente fez um chamamento para todas as integrantes do Conselho arregaçarem as mangas em prol das prioridades e necessidades do público feminino.



“A responsabilidade é muito grande mas vamos lutar e trabalhar para atender as demandas das mulheres que são muitas. Não teremos pouco trabalho não, principalmente em relação à violência doméstica. É preciso também aprimorar as políticas públicas de qualificação profissional e saúde para as mulheres”, disse Silvana Castilho.



A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, prestigiou o evento e destacou os avanços das políticas públicas para as mulheres no atual governo.



“É um caminho longo a percorrer para avançar na política de garantia dos direitos das mulheres na nossa cidade mas o governo do prefeito Renato Cozzolino tem dado voz e vez às minorias e priorizado o investimento público para isso. E o trabalho em parceria com o Conselho é essencial para a política pública dar certo”, ressaltou a secretária.



Entre as atribuições do Conselho da Mulher, estão as de nortear, deliberar e fiscalizar as temáticas para a garantia dos direitos sociais. Para isso, são realizadas reuniões mensais ordinárias (toda terceira terça-feira de cada mês) na Casa dos Conselhos, sempre às 14h e abertas ao público. A Casa dos Conselhos funciona na Rua Manoel Monteiro da Rosa 26, Flexeiras, Magé.



A Prefeitura de Magé inaugurou no ano passado o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Mageense (Ceam), em Piabetá, com serviços jurídicos e psicossociais de demandas espontâneas e encaminhamentos de outros órgãos municipais e estaduais. O atual governo municipal também deu mais suporte para o trabalho da Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher.



Compõem ainda o atual Conselho da Mulher: representantes da sociedade civil – Rute Carolina Soares e Raisha Gomes (Centro de Cultura Afro de Piabetá – CCAP), Nicole Nalin (Sindicato dos Servidores de Magé – Sisma), Heloisa Gouveia (Comitê da Mulher Mageense – Comumag), Carmosita Conceição Vieira e Dyulianny Sabino – OAB) e representantes do governo municipal – Fernanda Harb (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos), Rizê Silvério e Luana Pereira de Faria (Secretaria Municipal de Educação e Cultura), Andréa Offredi e Andréa Regina de Souza (Secretaria Municipal de Saúde), Sônia Maria Barreto e Vanilda Barcelos (Gabinete do Prefeito). Eletícia Olivete é a secretária executiva do Conselho.