Suspeito foi localizado com nove Cartões da RioCard, todos em nomes de pessoas distintas. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 15/02/2022 12:46

Magé - Policiais do 34°BPM prenderam nesta segunda-feira (14), um homem por estelionato no Centro de Magé. De acordo com os agentes, eles foram à Rodoviária de Magé, através de uma denúncia contra um suposto crime de estelionato, onde o acusado estaria passando cartões de RioCard.

O homem foi localizado e com ele encontrados nove Cartões da RioCard, todos em nomes de pessoas distintas. A ocorrência foi encaminhada para a 65ª DP, onde foi autuado nos Art. 1º da Lei 1521/15, Crime contra economia popular e Art. 171, Estelionato.