Mapa de Risco da Covid-19: estado do Rio de Janeiro retorna para a bandeira amarela com risco baixo de transmissão - Divulgação/Governo do Estado RJ.

Publicado 14/02/2022 13:51

Magé - A 68ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que o estado do Rio de Janeiro voltou para a bandeira amarela, de baixo risco para Covid-19. A análise faz a comparação da quinta semana epidemiológica (SE) deste ano, a SE 05 (30 de janeiro a 05 de fevereiro), com a terceira, a SE 03 (16 a 22 de janeiro). O mapa desta semana apresenta uma melhora nas regiões Metropolitana I, que saiu da bandeira laranja (risco moderado) para bandeira amarela (baixo risco) e Serrana, que estava em bandeira vermelha (risco alto) e agora aparece em bandeira laranja (risco moderado).



Segundo boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Magé na manhã desta segunda (14), foram registrados 134 novos casos, 1637 recuperados e três novos óbitos. O município já aplicou 409.640 doses da vacina.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.