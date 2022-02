Magé ganha mais duas tendas de testagem de Covid-19. - Divulgação/Lucas Santos.

Magé ganha mais duas tendas de testagem de Covid-19.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 11/02/2022 16:21 | Atualizado 11/02/2022 18:50

Magé - Com o aumento dos casos de Covid-19 em Magé, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliou ainda mais a testagem da doença com a instalação de mais duas tendas: uma no estacionamento do 24h de Fragoso e outra no Centro de Especialidades de Magé.

“Estamos muito satisfeitos em entregar à população mais duas tendas de testagem. Nós tivemos um aumento de casos muito grande no início do ano e criamos uma nova logística para melhorar e ampliar a testagem. A tenda de Piabetá deu muito certo e então decidimos abrir mais duas com horário ampliado”, explica a secretária de Saúde, Drª. Larissa Storte.

As três tendas funcionam diariamente com 12 horas de atendimento. "Tanto a Tenda de Piabetá quanto as novas em Magé e Fragoso funcionam todos os dias de 7h às 19h. Vale ressaltar que para fazer o teste em qualquer polo é preciso ter encaminhamento médico ou enfermagem. A pessoa pode ir a algum posto de saúde para pegar o encaminhamento”, detalha Henrique Moreira, coordenador de Imunização e Testagem nas tendas de Magé.