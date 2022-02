Magé inicia ano letivo e prefeito anuncia 22 novas unidades escolares. - Divulgação.

Magé inicia ano letivo e prefeito anuncia 22 novas unidades escolares.Divulgação.

Publicado 10/02/2022 11:26 | Atualizado 10/02/2022 11:58

Magé - O ano letivo em Magé começou nesta quarta-feira (9/2), com 100% dos alunos matriculados retornando às atividades presenciais após dois anos de ensino remoto e híbrido. No primeiro dia de aula, o prefeito Renato Cozzolino visitou as unidades escolares ao lado dos secretários de Governo, Vinícius Cozzolino, e de Educação, Sandra Ramaldo, e anunciou novidades para 2022.



“Estou muito feliz de hoje poder visitar as unidades e encontrar as salas cheias de crianças, vê-las se divertindo e estudando é gratificante demais. Vale lembrar do momento difícil que passamos na pandemia, mas tenho certeza que ao longo desse ano vamos superar com muitas novidades que estão por vir, como a chegada dos tablets e a climatização de todas as salas de aulas. Vamos dar tudo de bom e de melhor para todas as nossas crianças para que elas tenham um futuro melhor”, disse o prefeito.



O chefe do Poder Executivo também visitou a obra da nova escola do bairro Limeira, que deve ser inaugurada ainda em fevereiro juntamente com as novas unidades de Mauá e Nova Marília. O prefeito esteve ainda em um terreno no Maurimárcia, ao lado do conjunto habitacional, onde anunciou a construção de uma escola no local.



“Já iniciamos algumas obras de novas unidades na Limeira, Mauá e Nova Marília que vamos inaugurar em breve e a nova escola do Maurimárcia que vamos iniciar do zero, ao lado do conjunto habitacional. Este ano pretendemos entregar 22 novas unidades e tenho certeza que isso vai ser muito importante porque nós temos um número muito expressivo de alunos e muitas vezes ficam com dificuldade de fazer a matrícula perto de casa. Então o aumento de unidades ajudará a dar mais conforto aos alunos”, explicou Renato Cozzolino.



Além das novas unidades, foram anunciadas outras novidades para esse ano letivo, como a volta de programas sociais para os alunos da rede municipal. “Nós também retomaremos com os programas sociais Boca Sadia, que será o trailer odontológico rodando por todas as unidades, e o Programa Visão do Futuro, que será o trailer oftalmológico. Nós iremos tratar os problemas de vista e de saúde bucal com dentista e oftalmologista de todas as crianças da rede de ensino. Além disso, em março vamos distribuir os uniformes e kit escolar para todas as creches”, anunciou o secretário de Governo, Vinícius Cozzolino.



Para avaliar o aprendizado dos alunos durante a pandemia e definir as estratégias de ensino em 2022 será realizado um exame diagnóstico para os alunos do Ensino Fundamental. “É com muita felicidade que a gente começa o ano letivo com 100% dos alunos presentes nas unidades escolares. Estamos com vários projetos para a Educação neste ano e um deles é a nossa Avaliação Municipal do Ensino Fundamental para saber como que está o aluno após esse período longo de um ensino diferente. Tenho certeza que a rede municipal está se empenhando e teremos um ano de muito sucesso e aprendizagem”, concluiu Sandra Ramaldo, secretária de Educação e Cultura.