Apreensão aconteceu no bairro da Barbuda. - divulgação/PMRJ.

Publicado 08/02/2022 19:54

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé apreenderam nesta terça-feira (8), grande quantidade de drogas no município de Magé. Através de uma denúncia de tráfico de drogas no bairro da Barbuda, em Magé, os policias encontraram um suspeito, que ao avistar os policiais, fugiu e pulou o muro de várias residências, deixando para trás uma mochila preta que continha material entorpecente.



Os policiais apreenderam um rádio transmissor; 61 envelopes de Maconha; 34 Pinos de Cocaína; 16 Comprimidos de êxtase e um caderno com anotações do tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 65ªDP para registro e posteriormente a 60ª DP (Central de Flagrantes), onde os suspeitos permaneceram presos.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.