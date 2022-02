Cursos, conferências e projeto para parque marcam o Meio Ambiente. - Divulgação.

Publicado 08/02/2022 14:00 | Atualizado 08/02/2022 18:20

Magé - Ano de muitas atividades para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Magé (SMMA). Além das ações de fiscalização ambiental, necessárias para manter a cidade longe dos crimes contra a natureza, os funcionários participaram e ofereceram cursos e conferências para servidores, instituições e sociedade em geral. Diversas ações de preservação do verde também foram apresentadas, tais como o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PPMA) e o projeto para as novas instalações do Parque Natural Municipal Barão de Mauá (PNMBM), no Ipiranga, que completou nove anos em 2021. Sobre isto, o secretário de Meio Ambiente, Sílvio Furtado, disse: “É um projeto pioneiro que vai dar o pontapé para ações parecidas em outras unidades, como o Horto Municipal”.



Idealizado pela Divisão de Projetos e Orçamentos de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, o novo PNMBM terá sede com alojamento para pesquisadores, centro de exposição, lanchonete, banheiros públicos e um observatório de aves. As trilhas na unidade de conservação também serão reestruturadas e ficarão acima da maré e do chão do manguezal. Já o PPMA levou dois anos para ficar pronto e foi, após muita discussão com a sociedade civil organizada, transformado em decreto municipal pelo prefeito Renato Cozzolino. Além do plano, a SMMA também agiu em conjunto com órgãos ambientais do estado para o reflorestamento de áreas verdes, a Florestas do Amanhã, e para o desassoreamento do Canal de Magé, o Limpa Rio



A Secretaria de Meio Ambiente realizou ainda a IV Conferência Municipal do Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento Básico, na Câmara de Vereadores; treinou professores para a disciplina “Diversificadas” da SMEC; e inscreveu alguns de seus servidores no curso de Capacitação de Licenciamento Ambiental. Nove escolas também foram atendidas pelo setor de Educação Ambiental da Prefeitura. Na Fiscalização, foram 240 vistorias, 190 notificações, 16 multas, 84 denúncias atendidas, 14 licenças emitidas e 811 processos atendidos.