Magé vacina crianças com e sem comorbidades nesta segunda (7).Reprodução/Ministério da Saúde.

Publicado 07/02/2022 08:00 | Atualizado 07/02/2022 18:26

Magé – A Prefeitura de Magé vacina a partir desta segunda (07/02) crianças com comorbidades de 5 a 11 anos, e sem comorbidades de 6 a 11 anos. É preciso que um dos pais acompanhe a criança ou um responsável com autorização por escrito, e apresente CPF ou cartão SUS, e no caso do grupo com comorbidades, é preciso levar o comprovante que pode ser exames, receitas dos últimos três meses, relatório médico, prescrição médica.

A lista das comorbidades é definida pelo Ministério da Saúde. Pais e responsáveis precisam pelas crianças têm que apresentar nos postos de vacinação comprovantes como exames ou qualquer prescrição médica. Os cadastros já existentes nas unidades básicas de saúde também poderão ser utilizados para a vacinação.

Diabetes mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), Hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão arterial estágios 1 e 2 como lesão em órgão-alvo, Insuficiência cardíaca (IC), Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar, Cardiopatia hipertensa, Síndromes coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, do Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas, Arritmias cardíacas, Cardiopatias congênita no adulto, Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados, Doenças neurológicas crônicas, Doença renal crônica, Imunocomprometidos, Hemoglobinopatias graves, Obesidade mórbida, Síndrome de down, Cirrose hepática.

Confira os locais de vacinação

5 a 11 anos com comorbidades: Super Tenda das 7h às 16h (Praça 7 de Setembro, Piabetá) e Centro de Imunização das 7h às 20h (Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital de Magé).

6 a 11 anos sem comorbidades: Atendimento de segunda a sexta de 8h às 12h USF Andorinhas (Rua Waldemar Colombo Garcia);USF Jardim Esmeralda (Rua do Sapotizeiro, s/nº); USF Cachoeirinha (Estrada Municipal Antônio Além Bergara, 3.150); USF Partido (Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí); USF Praia do Anil (Rua Roberto Silveira, s/nº); USF Ypiranga (Estrada Real de Mauá, s/nº); e de 8h às 14h nas USFs Barbuda (Rua Dona Joaninha, s/nº); USF Maurimárcia –(Rua do Canal, s/nº) e USF Jardim Nazareno (Alameda Luizinha, 178).