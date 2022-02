Publicado 04/02/2022 23:34

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de Fazenda, convida os contribuintes (pessoas físicas e jurídicas) inscritos na Dívida Ativa e com ações ajuizadas por débitos de tributos de IPTU e ISS para audiências de conciliação realizada pelo Tribunal de Justiça em parceria com o governo municipal.

As audiências acontecem na próxima segunda-feira (07), na Casa dos Conselhos, em Flexeiras, e sexta (11), na sede do Procon, que fica na Rodoviária de Piabetá. Em ambos os dias e locais, o horário de atendimento ao público é o mesmo, ou seja, das 9h às 15h.



Os contribuintes pessoas físicas devem levar para as audiências documentos pessoais, como CPF e identidade (originais e cópias) e comprovante de residência. Já os representantes legais das pessoas jurídicas devem apresentar atos constitutivos das empresas e procuração.