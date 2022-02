Magé convoca aprovados do concurso de 2012 para Guarda Municipal. - Reprodução.

Magé convoca aprovados do concurso de 2012 para Guarda Municipal.Reprodução.

Publicado 04/02/2022 23:03

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Administração, convoca os candidatos classificados na 147ª a 200ª posição para cargo de Guarda Municipal do último concurso, para apresentação de documentos e encaminhamento à perícia médica. Os candidatos precisam comparecer à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública nos dias 7 e 8 de fevereiro.

A entrega dos documentos foi dividida em dois dias, do 147º ao 175º, a apresentação será das 10h às 16h na segunda, dia 7 de fevereiro. Já do 175º ao 200º colocado, na terça-feira, dia 8 no mesmo horário. A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública fica na Avenida Santos Dumont, s/nº, Centro, Piabetá – Magé – RJ (Em cima do 1° Módulo da Rodoviária).