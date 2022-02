Segundo o secretário de governo, Vinicius Cozzolino, os destaques foram o retorno do Passe Livre Universitário, a reabertura do Centro de Imagem, com a articulação para a construção das novas USFs, cancelamento do estacionamento rotativo, início das obras do Hospital de Magé e o Natal Luz. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 04/02/2022 16:00 | Atualizado 04/02/2022 22:30

Magé - A Secretaria Municipal de Governo finalizou 2021 com saldo positivo nas ações da Prefeitura de Magé. Segundo o secretário da pasta, Vinicius Cozzolino, os destaques foram o retorno do Passe Livre Universitário, a reabertura do Centro de Imagem, com a articulação para a construção das novas USFs, cancelamento do estacionamento rotativo, início das obras do Hospital de Magé e o Natal Luz.



Em parceria com a Fazenda, a Prefeitura criou o Fique em Dia com desconto de 100% nos juros e multa sobre os tributos de IPTU e ISS em atraso, oferecendo condições facilitadas ao contribuinte.



“A Secretaria de Governo é responsável por articular as ações em conjunto com todas as Secretarias da Prefeitura. Ela é o motor do município, conseguimos muita coisa mesmo com o orçamento aprovado pela antiga gestão. O ano de 2021 foi um ano de planejamento e estruturação, por isso importantes projetos serão entregues nos próximos dias. Teremos ferramentas para facilitar a vida do cidadão, das empresas e do servidor público. Além dos programas na Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Fazenda”, explica Vinicius.



Entre os projetos licitados está o Programa Leve Leite que vai beneficiar os alunos da rede municipal, fomentando a economia local com a compra direta do produtor. Também tem o Castramóvel e os atendimentos itinerantes que vão percorrer todos os distritos com serviços de oftalmologia e odontologia.



Informatização



De acordo com a prefeitura, com o app Colab, governo e cidadão ficam mais próximos. No aplicativo, o cidadão manda sugestões, reclamações e solicita serviços de manutenção, como iluminação, por exemplo. O ‘Garrinchinha’, será o WhatsApp para atendimento virtual da Prefeitura de Magé facilitando a vida de todos: servidores, cidadãos e empresários podem emitir certidões, documentos e impostos, além de acompanhar processos sem sair de casa.



A informatização também chega à Saúde com o VitaCare, o prontuário unificado com todo o histórico de atendimento desde a USF até a unidade de emergência, e também para a marcação de consultas e exames. E o agente de saúde terá a opção de fazer o agendamento na própria casa do morador.



A rodoviária de Piabetá ganha nos próximos dias a sede das Coordenadorias de Juventude, Igualdade Racial e Direito das Mulheres, e do Procon que em 2021 começou a receber denúncias on-line através do site da Prefeitura. O balcão do Sine também vai para o local. O projeto Wi-Fi nas praças vai começar pelas praças da Prefeitura, no Centro de Magé, e a 7 de Setembro, em Piabetá.



Muitas parcerias com o Estado já estão fechadas para 2022, como a instalação do Programa de Integração na Segurança (PROEIS) em Magé, com aumento efetivo de policiais contratados para que atuem nos seus dias de folga.