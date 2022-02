A Faetec de Magé fica na Rua Coronel João Valério, no Centro. - Divulgação.

Publicado 03/02/2022 19:57

Magé - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), abriu novo edital para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de Formação Inicial Continuada do Programa Novos Caminhos (FIC). O período de inscrição vai até 11/02, às 12h. O cadastro é gratuito e deve ser feito por meio do site da instituição ( www.faetec.rj.gov.br ).

São 267 vagas distribuídas em diversos cursos por 20 unidades do estado.Na Faetec de Magé são sete vagas. Entre os cursos disponíveis estão: Instalador Reparador de Rede de Computadores; Agente de Recepção e Reserva em Meios de Hospedagem; Encanador Instalador Predial; Pedreiro de Alvenaria; Figurinista; Costureiro de Máquina Reta e Overloque; Carpinteiro de Estrutura de Telhado; Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves; Recepcionista em Serviço de Saúde.



“Essa é mais uma oportunidade imperdível para quem deseja se destacar no mercado de trabalho e se preparar para um futuro promissor. Muitos sonham em fazer uma faculdade, mas os cursos de qualificação proporcionam um currículo mais competitivo, além da vivência e experiência que o aluno vai ter”, afirma secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação Dr. Serginho.



Para se candidatar aos cursos de 10 e 20 semanas, o edital exige idade mínima, que vai depender de cada formação, e escolaridade adequada à qualificação escolhida. A seleção será por sorteio previsto para o dia 11/02. A previsão de início dos cursos é 04/04.



Para o presidente da Faetec, João Carrilho, essa é uma grande oportunidade para os candidatos que moram no interior de ter acesso a cursos que, devido ao alto grau de investimento, não são disponibilizados na rede privada.



“Esse sempre foi o nosso compromisso, fazer com que todos que queiram melhorar profissionalmente tenham acesso aos cursos de qualificação. Essa é a finalidade da Faetec. Dar oportunidade não apenas às pessoas que vivem nos grandes centros”, afirmou Carrilho.