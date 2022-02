106 novos leituristas passam a atuar em Magé e em oito cidades na Baixada Fluminense. - Divulgação.

Publicado 03/02/2022 19:09

Magé - A concessionária Águas do Rio realizou a internalização de 106 novos colaboradores para atuar em Magé e em outras oito cidades da baixada: Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis.

Os profissionais vão trabalhar em contato direto com os clientes, realizando a leitura do hidrômetro e a emissão da fatura. É a chance que muitos estavam esperando para transformar suas vidas e contribuir com o crescimento das cidades em que residem, já que a maioria faz parte desses municípios.

Novato na leitura, Leonardo da Costa conta que está muito feliz com a função que irá exercer. “Vou trabalhar com bastante empenho para contribuir com a melhora no serviço de água para a população. Estou muito animado com esta nova etapa da minha vida”, comemorou.

Mesmo aqueles que já estão no ramo há mais tempo, sentiram emoção ao iniciarem a jornada na concessionária. Lucimar Nascimento, leiturista há 12 anos, contou que gosta muito do faz. “São muitos anos trabalhando nesta função e estou muito feliz pela oportunidade de trabalhar na Águas do Rio, que faz parte de um grupo renomado em nosso país. Espero contribuir bastante com os resultados e crescimento da empresa”, disse.

Para a coordenadora comercial, Miriam Lemos, a geração de empregos na Baixada é um passo fundamental na transformação proposta pela Águas do Rio. “Nossa missão é trazer dignidade para essas pessoas e promovemos isso com a empregabilidade na região. Eles conhecem o território e podem atuar com propriedade, facilitando o relacionamento com os nossos clientes”, explicou a responsável pelas equipes de Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis.

Os novos integrantes da concessionária trabalham sempre identificados com uniforme e crachá, para garantir a segurança dos clientes da empresa e dos próprios colaboradores. “Eles são os representantes da empresa, a equipe que vai estar todo mês na casa do cliente e a gente está muito feliz por ver nosso time crescer, com profissionais cada vez mais capacitados e aptos para atender os moradores da melhor forma”, finaliza Tatiana Carrero, coordenadora comercial da Águas do Rio, com atuação em Duque Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti e Magé.