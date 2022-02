Circo do Dedé Santana se apresenta de graça em Magé com apoio da Prefeitura. - Divulgação.

Publicado 02/02/2022 13:43

Magé - O Cine Circo Teatro Itinerante do ex-trapalhão Dedé Santana realiza temporada de graça para a população de Magé, do próximo sábado 05 a 13 de fevereiro, em terreno em frente ao Poliesportivo do BNH, com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura através das Secretarias Estadual de Cultura e Economia Criativa e Municipal de Educação e Cultura. A Secretaria Municipal viabilizou o espaço com infraestrutura e instalação de banheiros químicos.



Serão três sessões diárias, às 15h, 18h e 20h, com variedades circenses, encenação teatral e exibição de filmes. Em quatro dias da temporada, serão oferecidas também oficinas circenses para as crianças. Veja programação completa abaixo. O espaço vai oferecer 500 lugares por sessão, seguindo todos os protocolos sanitários da Covid-19, como uso obrigatório de máscara, álcool em gel e distanciamento social. A entrada é franca, e os ingressos devem ser retirados pelo público uma hora antes dos espetáculos.



"Esta é mais uma iniciativa da política pública do governo Renato Cozzolino de oportunizar atividades culturais e de lazer a nossa população. Afinal, sabemos que ofertar o acesso às artes é tão importante quanto investir em outros setores da administração pública", declarou a secretária de Educação e Cultura de Magé, Sandra Ramaldo.



Dedé Santana conta que o projeto do Circo Cine Teatro é uma realização de um sonho pessoal.



“Estou conseguindo realizar este meu grande sonho: voltar às minhas origens. Com três meses de idade, estava no picadeiro do circo no colo da minha mãe. Com sete anos, já era palhaço. Neste projeto, começo com cinema, depois participo de um espetáculo circense e depois faço a peça de teatro 'Palhaços', em que vivo um velho palhaço em fim de carreira no camarim de um circo. Acho que tudo se encaixou. Espero que as pessoas gostem”, revelou o artista.



A programação completa aberta ao público é a seguinte:



05-02, às 15h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

05-02, às 18h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

06-02, às 15h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

06-02, às 18h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

06-02, às 20h - Sessão Teatro (espetáculo adulto): “Palhaços” - Direção: Alexandre Borges - Elenco: Dedé Santana e Fioravante Almeida - Classificação: 10 anos

08-02, das 13h às 17h - Workshop Variedades Circenses - lotação 20 pessoas / faixa etária 8 a 12 anos

08-02, às 18h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

08-02, às 20h - Sessão Cinema: “Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood” (produção de 2017) – Classificação Livre

09-02, das 13h às 17h - Workshop Variedades Circenses - lotação 20 pessoas / faixa etária 8 a 12 anos

09-02, às 18h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

09-02, às 20h - Sessão Cinema: “A princesa Xuxa e os Trapalhões” (produção de 1989) – Classificação Livre

10-02, das 13h às 17h - Workshop Variedades Circenses - lotação 20 pessoas / faixa etária 8 a 12 anos

10-02, às 18h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

10-02, às 20h - Sessão Cinema: “O Mágico de Oroz” (produção de 1984) – Classificação Livre

11-02, das 13h às 17h - Workshop Variedades Circenses - lotação 20 pessoas / faixa etária 8 a 12 anos

11-02, às 18h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

11-02, às 20h - Sessão Cinema: “O Mágico de Oroz” (produção de 1984) – Classificação Livre

12-02, às 15h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

12-02, às 18h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

12-02, às 20h - Sessão Teatro (espetáculo adulto): “Palhaços” - Direção: Alexandre Borges - Elenco: Dedé Santana e Fioravante Almeida - Classificação: 10 anos

13-02, às 15h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

13-02, às 18h - Sessão Circo: Variedades Circenses - Classificação Livre

13-02, às 20h - Sessão Teatro (espetáculo adulto): “Palhaços” - Direção: Alexandre Borges - Elenco: Dedé Santana e Fioravante Almeida - Classificação: 10 anos