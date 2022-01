Medidas beneficiaram cerca de 2,5 mil funcionários públicos concursados. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Medidas beneficiaram cerca de 2,5 mil funcionários públicos concursados. Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 31/01/2022 13:49

Magé - A Secretaria Municipal de Administração, como política pública da nova gestão de valorização do funcionalismo, concedeu diversos benefícios ao conjunto dos servidores de Magé ao longo de 2021. Entre eles, o pagamento da progressão horizontal automática prevista no Plano de Cargos e Salários a cada três anos de trabalho. Esta medida beneficiou cerca de 2,5 mil funcionários públicos concursados. Outro benefício a ser destacado foi a concessão do adicional por qualificação (Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado) para os servidores de cargos de nível médio e superior.



O primeiro ano de governo Renato Cozzolino também privilegiou a política pública de valorização dos servidores através de uma série de outras medidas: antecipação do pagamento do salário mensal até o último dia do mês trabalhado; pagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2021 em julho; pagamento do 13º salário de 2020 deixado pelo governo passado; liberação de 174 aposentadorias acumuladas de gestões passadas; aumento salarial de 50% nos vencimentos dos técnicos de enfermagem e enfermeiros.



Podem ser listados ainda como ganhos para os servidores de Magé no primeiro ano do atual governo: a concessão do anuênio, o percentual de 1% sobre o vencimento básico a cada ano trabalhado, a ser pago por força de lei municipal, mas nunca cumprido pelos governos anteriores; além da assinatura de convênio com as universidades Estácio e Unopar para concessão de desconto de até 69% em seus cursos de Graduação e Pós-Graduação e realização de cursos de capacitação através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda.



IPMM – Outra grande conquista dos servidores municipais efetivos na atual gestão foi a reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Magé (IPMM). O município conseguiu reduzir, com a organização e implantação atual do Instituto, em cerca de 80% o número de cargos e despesas, ou seja, passando de 41 para seis cargos e de um custo mensal de R$ 87 mil para apenas R$ 18 mil.

Além disso, o IPMM elegeu e empossou o primeiro Conselho de Administração (Conad) do órgão, formado por representantes dos funcionários públicos (ativos e inativos) e dos Poderes Executivo e Legislativo municipais.

O secretário municipal de Administração, Jocelino Cabral, a valorização atual do funcionalismo público municipal é um marco na história de Magé.

“É uma política do governo do prefeito Renato Cozzolino a valorização dos servidores para respeitar e garantir os seus direitos e conquistas e também oferecer um serviço público de excelência à população”, disse o secretário.