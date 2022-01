Serviço foi prorrogado e continua no Complexo da Água Doce, em Suruí. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 31/01/2022 12:50

Magé - O RJ Alimenta que distribui 1.500 refeições por dia em Magé, atingiu 417 mil quentinhas servidas até 26 de janeiro. Segundo a Prefeitura de Magé, o serviço vai continuar. Magé conseguiu com o Governo do Estado a prorrogação do serviço no Complexo da Água Doce, em Suruí.



“Magé completou nove meses de RJ Alimenta na semana passada e não deixamos ter nenhuma descontinuidade no projeto, mesmo no momento em que o contrato foi suspenso pelo Estado, o município arcou com os custos até normalização para que as pessoas não ficassem sem suas refeições. A população de Suruí é super carente e eles precisam muito dessa alimentação nutritiva gratuita”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



São 1.500 refeições servidas por dia, sendo café da manhã (a partir das 7h), almoço (a partir 12h) e sopa (a partir das 17h) de segunda a domingo, incluindo feriados.



O prefeito Renato Cozzolino falou da importância do serviço para os moradores do quarto distrito, que tem um dos piores Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Rio de Janeiro. “Inicialmente, o projeto ia ficar em Magé até 21 de agosto do ano passado, mas com apoio do Governo do Estado conseguimos fazer a renovação. 2022 começou e renovamos mais uma vez esse projeto tão importante. Vamos continuar batalhando para entregar essas três refeições por dia”, garante o prefeito Renato Cozzolino.