Maternidade municipal vai ganhar três novos alojamentos com 16 leitos.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 28/01/2022 11:00 | Atualizado 28/01/2022 18:26

Magé - As obras nos hospitais estão a todo vapor em Magé Nesta semana, a Secretaria de Saúde iniciou as obras de ampliação da Maternidade Municipal com a construção de mais três alojamentos com 16 leitos. A obra vai aumentar a capacidade da unidade em 66%, oferecendo mais conforto às mamães e seus bebês e ampliando o atendimento.



“Vim acompanhar hoje o início das obras de ampliação da Maternidade de Piabetá que atende todo o município. Teremos mais três alojamentos com 16 novos leitos ao todo, todos climatizados, com banheiros adaptados, espaço para cuidados dos recém-nascidos, poltrona de acompanhante e berço para o neném”, explica a vice-prefeita Jamille Cozzolino, que garantiu outras melhorias na unidade.



O secretário de Governo, Vinicius Cozzolino, também visitou a unidade para acompanhar o trabalho das equipes que iniciou com a construção de novas colunas de sustentação.

“A Secretaria de Governo teve um papel fundamental de articular junto às Secretarias de Saúde e Habitação

o projeto de ampliação da Maternidade, com mais 16 leitos. Essa obra nos dá orgulho, porque vai garantir mais conforto à gestante, oferecer um serviço mais humanizado e com certeza mais mulheres poderão utilizar a nossa unidade”, finaliza.