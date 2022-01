65ª DP (Magé). - Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 27/01/2022 16:59

Magé - Policiais civis da 65ª DP (Magé) prenderam, na última terça-feira (25), um homem acusado de estupro de vulnerável. A captura foi possível após levantamento de dados de inteligência. Na ocasião, o autor se preparava para fugir da cidade.

De acordo com a investigação, aproveitando a relação de confiança que possuía com a família da vítima, ele praticava o ato em oportunidades que a levava para a escola. Segundo os agentes, o crime foi cometido durante anos no trajeto que faziam até a unidade escolar.

Contra o criminoso, foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.