Publicado 26/01/2022 21:21

Magé - A Enel Distribuição Rio, por meio do seu programa de voluntariado Rede do Bem, está arrecadando suprimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social impactadas pelas fortes chuvas que atingiram o interior do Estado no Rio nas primeiras semanas de janeiro.

Os clientes interessados em colaborar com a ação podem procurar a loja de atendimento da Enel em Magé, na Rua Coronel João Valério, 721 - Centro e deixar a doação na caixa de coleta destinada à campanha.

“Com essa ação vamos poder ajudar aquelas pessoas que foram atingidas pelas enchentes no interior do Estado e que estão passando necessidade, muitas perderam suas casas, inclusive. Nossa ideia é amenizar o sofrimento dessas pessoas e contribuir para que elas possam retomar suas vidas”, afirma Anna Paula Pacheco, presidente da Enel Distribuição Rio.