Policiais e cães encontraram grande quantidade de drogas no local.Divulgação/PMRJ.

Publicado 27/01/2022 11:51 | Atualizado 27/01/2022 18:06

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé iniciaram na manhã desta quinta-feira (27), com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), uma operação que ocupou parte da comunidade da Lagoa, em Magé. O objetivo foi apreender armas, drogas, capturar criminosos que atuam na localidade, e retirar barricadas para assegurar o direito de ir e vir dos cidadãos.

Segundo a PM, policiais e cães encontraram materiais entorpecentes, um rádio transmissor Baofeng, uma gandola camuflada, um cinto de guarnição, touca ninja preta e um indivíduo foi conduzido à 65 DP, onde a ocorrência se encontra em andamento.

Denúncia Polícia Militar

