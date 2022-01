Aulas começam no dia 9 de fevereiro em todas as unidades escolares. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 31/01/2022 12:31

Magé - A Prefeitura de Magé, através do Departamento de Ensino da Secretaria de Educação e Cultura, está realizando os últimos ajustes para receber os estudantes da rede municipal de ensino em um novo ano letivo. O retorno às salas de aula será no dia 9 de fevereiro para todas as turmas, com o período de adaptação da Educação Infantil indo até o dia 18 de fevereiro, seguindo todos os protocolos sanitários estabelecidos durante a pandemia.



Para o novo ano letivo, a SMEC anunciou a inauguração de duas novas escolas, uma na Limeira (6º distrito) e outra na Figueira (5º distrito), além de uma nova creche em Nova Marília (1º distrito). São mais de 900 novas vagas ofertadas só nessas três unidades. “A ampliação da oferta de vagas é muito importante para garantir o acesso das crianças ao ensino, que é um direito de todos. Por isso, estamos nos empenhando para abrir essas unidades já no início do ano”, contou a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.



Antes do início das aulas, a Secretaria de Educação reunirá os profissionais da rede para as orientações relacionadas aos componentes curriculares e às atividades diversificadas com o objetivo de garantir o desenvolvimento dos educandos. Entre os dias 1 e 3 de fevereiro, será realizado o Seminário em Educação, que reunirá gestores escolares e supervisores educacionais; especialistas em Educação; professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA e Educação Inclusiva. Nos dias 4, 7 e 8 de fevereiro será realizado o Planejamento Pedagógico para organizar as atividades e os conteúdos que serão trabalhados durante o ano.



Para os alunos, o ano letivo terá início no dia 9 de fevereiro. O foco nos primeiros dias de aula será o acolhimento com uma boa recepção e organização do espaço escolar. Por isso, nos dias 9 e 10 de fevereiro, será realizada a Semana de Integração, atendendo os responsáveis para apresentação do planejamento e normas de convivência escolar, evidenciando os direitos e deveres de toda comunidade escolar. O retorno às aulas seguirá os protocolos sanitários, como uso de máscara, e as unidades escolares estão sendo sanitizadas e higienizadas.



Uma novidade para o ano letivo de 2022 é a Avaliação Municipal do Ensino Fundamental (AMEF) em fevereiro e agosto. Em fevereiro será realizada uma avaliação diagnóstica para a retomada das aulas, com o objetivo de analisar e avaliar como se deu a aprendizagem dos alunos durante o ensino remoto/híbrido durante a pandemia e verificar sua eficácia e contribuição para o desenvolvimento dos alunos, avaliando os pontos que necessitam de recuperação. Em agosto a AMEF avaliará o avanço dos alunos com a abordagem e as estratégias de ensino adotadas de acordo com o diagnóstico da primeira avaliação.