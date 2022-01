Faetec oferece vagas para cursos de Qualificação Profissional e Técnicos em Magé. - Reprodução.

Faetec oferece vagas para cursos de Qualificação Profissional e Técnicos em Magé.Reprodução.

Publicado 31/01/2022 13:16

Magé - Terminam nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro, as inscrições para os cursos de qualificação da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). São mais de 30 mil vagas disponíveis por todo o estado do Rio de Janeiro. Em Magé, são 199 vagas entre as unidades do Centro e de Piabetá. Os interessados devem acessar o site da Fundação ( www.faetec.rj.gov.br ) para fazer a inscrição.