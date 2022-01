Ivanil Martins tentou matar a ex-companheira a socos e facadas em Magé. - Divulgação/PCRJ.

Publicado 31/01/2022 17:18

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam, na última sexta-feira (28/01), Ivanil Martins por tentar matar a ex-companheira, Andreia Cristina, no município de Magé, Baixada Fluminense. Havia contra ele um mandado de prisão temporária.

O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (28). Segundo a investigação, o homem procurou a ex-companheira e pediu para dormir na casa dela. No imóvel, ele a agrediu brutalmente, com diversos socos, o que fez com que a vítima perdesse a consciência. Ela ainda foi esfaqueada mais de dez vezes no rosto e no pescoço, e sofreu traumatismo craniano.

Após o crime, o homem ainda teria deitado na cama e dormido, deixando a casa da vítima pela manhã. A mulher foi encontrada pela filha do casal, que a levou para um hospital da região.

Ao serem informados da tentativa de feminicídio, os agentes da 66ª DP realizaram diversas diligências para chegar a autoria do mesmo. Uma série de oitivas, apreensão de evidências criminais e perícia de local trouxeram indícios de que o agressor era o ex-companheiro da vítima.

O homem foi localizado no fim da noite de sexta e confessou que havia cometido o crime contra a ex-companheira, com quem havia convivido por 28 anos.