Volta às aulas com novos projetos em Magé.Divulgação.

Publicado 02/02/2022 15:56

Magé - A preparação para a volta às aulas em Magé já começou. A secretaria de Educação e Cultura reuniu os diretores das escolas e creches municipais, em Pau Grande, para anunciar melhorias estruturais e sociais. Entre as novidades, está a meta de comprar 22 novas unidades escolares e climatizar todas as salas. Os projetos sociais Leve Leite, Boca Sadia (serviços ondontológicos) e Visão do Futuro (oftalmologista) também irão voltar.



“Vamos distribuir tablets para as crianças, uniformes de verão e inverno e retornar os programas importantes que deixaram de existir no decorrer do tempo. Quem ganha com isso tudo é o povo de Magé e as crianças”, comemora o Prefeito, Renato Cozzolino.



Os professores também foram prestigiados. Segundo o secretário de Fazenda e Governo, Vinicius Cozzolino, o fim do terceiro turno de trabalho agravado pelas aulas à distância irá aliviar os docentes.



“Implementaremos o horário de planejamento, que é um direito do professor, e, certamente, vai ajudar na qualidade das aulas. Conseguimos também uma parceria com a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF) para a formação continuada dos professores. Estas são algumas conquistas de uma gestão que governa com amor”, conta Vinicius.



A FEBF de Caxias é uma unidade acadêmica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e funciona como um polo de referência de estudos e pesquisas sobre a formação docente voltado às especificidades da Baixada Fluminense.



“Nossos professores, para primeira graduação, terão um acesso diferenciado. Eles não vão participar do vestibular unificado e sim de um processo seletivo simplificado com certa prioridade. Vemos isso com muita felicidade porque precisamos lutar por uma formação e capacitação cada vez melhores dos nossos professores. A UERJ tem um ‘know-how’ para isso!” finaliza a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.