Publicado 02/02/2022 20:18

Magé- Pietro, de 9 anos, passou numa bateria de testes no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, e foi aprovado pra treinar nas categorias de base do Flamengo. Ele é um dos quatro meninos que passaram nas peneiras municipais realizadas pela Prefeitura Municipal de Magé em novembro de 2021.



“Foram três dias de avaliação e aprendizado. Graças a Deus consegui passar. Estou muito feliz e realizado. Tive o prazer de conhecer o Ninho do Urubu e passar o dia lá dentro. Acho que é o sonho de toda criança. Estou pronto para próxima etapa. Muito obrigado a todos que me ajudaram até aqui”, comemora Pietro

Os outros 3 meninos, Claudinho, João Pedro e Miguel também fizeram o teste mas não foram aprovados nesta oportunidade.



“Passei da primeira etapa da peneira e fui pro Ninho. Foram 3 dias de treino. Foi muito bom lá, tive a emoção de conhecer os jogadores, mas infelizmente não passei. Bola pra frente! Vou continuar treinando e me preparando”, conta Miguel, atleta do Magé Futsal.

Segundo o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara, as portas estarão abertas para os meninos que se destacarem.



“Estou feliz que conseguimos dar a chance que essas crianças merecem. O Pietro conseguiu desta vez, da próxima tenho certeza que outros também conseguirão. São crianças novas, esta não será a última oportunidade da vida deles, o que estiver ao alcance da nossa Secretaria, nós faremos para dar esse empurrão para eles mostrarem o talento que têm”, afirma o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.