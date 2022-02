Vistoria dos veículos na Secretaria Municipal de Transportes vai até 11 de fevereiro. - Gilson Jr./Divulgação

Publicado 02/02/2022 21:02

Magé - Os motoristas de transporte escolar de Magé devem ficar atentos para os últimos dias do prazo para renovar a licença anual obrigatória. A Secretaria Municipal de Transportes encerra no dia 11 de fevereiro a vistoria 2022 dos veículos com numeração de 001 a 080. O atendimento é realizado na sede do órgão, de segunda a sexta-feira, em dois horários (das 9h às 12h ou das 13h às 17h).



O secretário municipal de Transportes, Junimar Borges, chama atenção para a importância da regularização dentro do prazo.



“Estamos no período pré-escolar quando os pais estão se organizando para começar o ano com o pé direito, e o transporte escolar é primordial para que as crianças circulem com segurança. Assim sendo, estamos fazendo o chamamento para que todos os motoristas venham se regularizar porque, a partir do término do período da vistoria, estaremos nas ruas fiscalizando e coibindo a pirataria”, explicou o secretário.



Wilian Ferreira da Silva, motorista de van escolar há cinco anos, não hesitou e já se apresentou para a fazer a vistoria. Para ele, ter o selo de aprovação em dia é a certeza de trabalhar com tranquilidade.

“É muito bom andar certinho para não ser incomodado pela fiscalização, o carro fica em dia e também é uma segurança para os pais. Todo mundo ganha”, argumentou o motorista.



Os permissionários devem apresentar a seguinte documentação para a vistoria:

* 1 foto 5X7;

* comprovante de registro no Ministério da Fazenda (CNPJ);

* certidões negativas de débitos municipais e efeitos criminais (estadual):

*CND de tributos (federal);

*recibo de entrega de declaração anual do Simei 2021;

*nada consta criminal (federal);

*CNH categoria D ou superior;