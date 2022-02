Mapa de risco da Covid-19: estado do Rio de Janeiro está em bandeira laranja. - Divulgação/Governo do Estado.

Publicado 03/02/2022 15:57

Magé - A 66ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que o Estado do Rio de Janeiro está classificado em bandeira laranja, de risco moderado para Covid-19. A análise faz a comparação da segunda semana epidemiológica (SE) deste ano, a SE 02 (de 09 a 15 de janeiro), com a última de 2021, a SE 52 (de 26 de dezembro de 2021 a 01 de janeiro de 2022). A Região Metropolitana que inclui Magé e mais seis regiões do estado estão com risco moderado para Covid-19.



Segundo boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Magé nesta quinta-feira (3), foram registrados 200 novos casos, 15526 recuperados e um novo óbito. O município já aplicou 380.889 doses da vacina.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, um aumento repentino na taxa de positividade dos testes e RT-PCR para detecção da Covid-19 foi identificado a partir de meados da 52ª semana epidemiológica (de 26 de dezembro a 01 de janeiro), quando o índice passou de 1,4%, no fim de dezembro, para mais de 20% nos primeiros dias de janeiro. O sistema de informações observou aumento no índice de positividade para a doença e, portanto, as semanas epidemiológicas desta edição do Mapa são mais recentes. O objetivo foi fornecer à população os índices mais atualizados e fidedignos.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.