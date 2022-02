Nhanhã Ferraz é a sexta rua asfaltada na barbuda. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 03/02/2022 19:44

Magé - Na última sexta-feira (28) a equipe de Infraestrutura de Magé iniciou a pavimentação da Rua Nhanhã Ferraz, que se tornou a sexta via asfaltada nos últimos meses, se juntando às ruas Carlos Sampaio, Ramiro Duarte Pinto, Adelino dos Santos, Demétrio Francisco Pereira e Eduardo Portela.



“O nosso prefeito Renato Cozzolino não mede esforços. O bairro da Barbuda continua sendo agraciado e contemplado com obras de infraestrutura de grande envergadura. Nossa equipe técnica entrega em breve mais um conjunto de obras aqui no bairro. O ano de 2022 começou com força total, já estamos entregando a Nhanhã Ferraz e já iniciamos os trabalhos na Rua Dona Joaninha, que vai ligar a Barbuda ao bairro do Canal, totalmente pavimentada”, contou o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.



Morador do bairro há 28 anos, Uédson Conceição falou sobre a satisfação de sair da lama para o asfalto. “Quando eu vim morar aqui a rua só tinha alagamento e muito esgoto, brejo puro. Finalmente, depois de muitos anos, chegou o asfalto. Então estou muito agradecido, o asfalto é maravilhoso, agora não preciso mais pisar na lama e no esgoto”, comemorou.