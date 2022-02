Período de remanejamento para alunos do 1º ao 9° ano termina na próxima semana. - Divulgação.

Publicado 03/02/2022 20:15

Magé - O período de remanejamento para alunos do 1º ao 9° ano, vai até o dia 07/02. De acordo com a prefeitura, é necessário levar certidão de nascimento, RG e CPF (quando possuir), comprovante de residência ou declaração da associação de moradores, 2 fotos 3×4, cartão de vacina em dia, identidade e CPF do responsável legal, número de telefone para contato, endereço de e-mail, histórico escolar ou declaração atualizada.

Será de competência da unidade de ensino providenciar a lista dos alunos que serão remanejados e o responsável deve entregar os documentos necessários para efetivação da matrícula.