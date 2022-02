Judith Mendonça Saguia matou o companheiro a pauladas em 2010. - Divulgação/PCRJ.

Publicado 04/02/2022 13:44

Policiais Civis da 66ª DP – Piabetá, coordenados pelo Delegado de Polícia Ângelo Lages, prenderam no Centro de Niterói, Judith Mendonça Saguia, foragida desde fevereiro de 2010,

por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

De acordo com o delegado Ângelo Lages, em 22 de setembro de 2009, Judith armou uma emboscada em via pública do Méier, para o seu ex-companheiro, Jorge Alcir Conde de Mendonça e para a mulher com quem Jorge estava se relacionando afetivamente na ocasião, Ana Neves de Souza e esfaqueou o rosto do ex companheiro, que precisou tomar 7 pontos, e sua então atual namorada submetida a sutura de 11 pontos. Na época, o casal registrou o caso como tentativa de homicídio.

Em 12 de janeiro de 2010, Zilmar Conde de Mendonça, compareceu na delegacia para comunicar o desaparecimento de seu irmão, Jorge, que há seis dias não mais tinha sido visto. Dois dias depois, o filho de Judith também comunicou o desaparecimento de sua mãe a polícia.

Em 29 de janeiro de 2010, o corpo de Jorge, com 48 anos na época, foi encontrado sob o vão de uma escada da residência onde ele morava com Judith, com quem algumas semanas antes reatou o relacionamento, mesmo após ter sido esfaqueado pela mesma alguns meses antes. A Polícia Civil foi acionada pelo mau cheiro que vinha da residência.

O Inquérito Policial foi concluído com o indiciamento da mulher pela prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O laudo de necropsia apontou a causa da morte de Jorge, cujo corpo foi encontrado em adiantado estado de putrefação, como sendo traumatismo de crânio e tórax causado por ação contundente.

Em 18 de fevereiro de 2010, foi decretada a prisão preventiva de Judith, que atualmente está com 79 anos e nunca fora encontrada e presa. Tendo segundo as investigações fugido para a Paraíba.

O setor de inteligência da 66ª DP, após cruzamento de dados e consultas a fontes abertas, identificou o local onde a foragida poderia ser encontrada, tendo sido a mesma localizada e presa.

Já na polícia, ela confessou a prática do homicídio e ocultação de cadáver, confirmando que havia fugido para Paraíba, onde ficou cerca de três anos, retornando para Saquarema e posteriormente para cidade de Niterói onde foi presa. Judith afirmou que matou Jorge a pauladas e que no dia seguinte foi até uma loja de construção onde adquiriu material para concretá-lo no vão da escada, tendo logo em seguida fugido do Estado.