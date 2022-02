Magé oferta oficinas de música, libra e artes para população. - Divulgação/Lucas Santos.

Magé oferta oficinas de música, libra e artes para população.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 04/02/2022 11:00 | Atualizado 04/02/2022 22:19

Magé - As inscrições para as oficinas gratuitas de canto, violão, teclado, decoupage, E.V.A, Libras e desenho, oferecidas pela Fundação Educacional Cultural de Magé (FECM) estão abertas. As aulas voltarão no dia 7/2, na sede da FECM.



"Nossos jovens saiam do município para fazer essas capacitações, mas hoje a Fundação oferece tudo isso gratuitamente. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais cursos e abrir novas turmas para que todos tenham acesso”, garante a secretária de Educação e Cultura e presidente da FECM, Sandra Ramaldo.



Para realizar a matrícula, é necessário comparecer e levar identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3×4 do aluno na sede da FECM, Av. Padre Anchieta nº 202, próximo a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, no Centro de Magé. O atendimento é de segunda a sexta das 9h às 17h.