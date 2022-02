Crianças do Quilombo Quilombá recebem vacina contra Covid-19 em Magé. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 04/02/2022 18:00 | Atualizado 04/02/2022 22:48

Magé - Na tarde da última quinta-feira (3), a Prefeitura de Magé, através da Coordenação de Imunização da Secretaria de Saúde, iniciou uma ação itinerante para a vacinação das crianças quilombolas do município. O primeiro quilombo a receber a imunização infantil foi o Quilombá, localizado em Bongaba, e que possui 48 crianças cadastradas na faixa etária de 5 a 11 anos.



“A Prefeitura visa sempre atender as demandas que são feitas de grupos prioritários e os quilombolas são um grupo que fazemos tanto aqui em Bongaba, como nas comunidades de Maria Conga e Feital. Normalmente são grupos que têm uma necessidade maior de locomoção e hoje estamos atendendo 48 crianças de 5 a 11 anos, com uma média de mais 50 crianças nos outros dois quilombos. E assim atendemos todos os quilombolas do município”, explicou Carlos Augusto Prior, secretário administrativo da Coordenação de Imunização.



“É de suma importância estar fazendo essa imunização nessa faixa etária porque nos garante a possibilidade de estancar a proliferação desse vírus. Contar com a responsabilidade do governo municipal em acatar essa proposta de atender a necessidade das comunidades quilombolas muito nos alegra e nos traz esperança de uma nova Magé”, agradeceu o líder do Quilombo Quilombá, Paulo José dos Reis, o Pai Paulo de Ogun.



Após a vacinação com a primeira dose nos três quilombos presentes em território mageense, a Coordenação de Imunização voltará aos locais para realizar a aplicação da segunda dose com o intervalo de 60 dias. “Eles já saem com a carteirinha marcada com a data do nosso retorno. Com isso, nós fazemos a confirmação próximo à data, voltamos com a equipe e vacinamos todo mundo novamente”, esclareceu Carlos Augusto.