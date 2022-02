Publicado 08/02/2022 14:00 | Atualizado 08/02/2022 18:04

Magé - A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé convoca três selecionados do Cadastro Reserva para atuar no programa “Criança Feliz”, que acompanha o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos e gestantes de 1.590 famílias da cidade. Os convocados devem comparecer à sede do órgão, nesta quinta-feira (10/02).



O selecionado para o cargo de supervisor, com a inscrição nº 100532, deve se apresentar às 9h30. Já os dois convocados para a função de visitador, com as inscrições 100062 e 100252, devem comparecer às 10h e 10h30 respectivamente. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos fica na Rua Domingos Belizze 285, 4º andar, Centro, Magé.



Todos os selecionados devem levar os seguintes documentos: CPF, identidade, PIS ou PASEP, carteira de trabalho, certidão de casamento ou nascimento, certidão de nascimento de dependentes (se houver), comprovantes de escolaridade e residência, declaração de bens e rendimento, carteira de reservista, título de eleitor, certidões de quitação com a Justiça Eleitoral e negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal.



Como funciona – Os profissionais do “Criança Feliz” atendem crianças de 0 a 3 anos, com visitas semanais; de 0 a 6 anos com deficiência (visitas quinzenais) e gestantes (mensais) de um total de 1.590 mil famílias assistidas na cidade, todas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Cada visitador é responsável pelo atendimento a 30 famílias, realizando diversas atividades lúdicas a fim de observar o desenvolvimento das crianças. No caso das gestantes, o trabalho consiste em orientações e necessidades do acompanhamento do pré-natal.



O programa foi criado pelo governo federal em 2016, custeando integralmente as despesas com recursos para o pagamento dos profissionais e materiais de uso do programa.