Circo do Dedé Santana está em Magé até domingo com entrada gratuita.Divulgação.

Publicado 07/02/2022 18:36

Magé - O circo do ex-trapalhão Dedé Santana chegou em Magé no último final de semana com uma programação lotada de atividades. O espaço fica em frente ao poliesportivo do BNH, às margens da BR-493, até o próximo domingo (13), com o apoio da Prefeitura e patrocinado pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.

“Só tenho que agradecer ao nosso prefeito Renato Cozzolino e ao secretário de Governo, Vinicius Cozzolino que se esforçaram para termos esse projeto em Magé. A população precisa, ama circo, porque temos o histórico de circo na cidade que vem de longa data e a cultura precisa fluir cada vez mais. Nós estamos aqui para isso, nossa intenção é cada vez mais proporcionar oportunidades como essa na cidade”, explica a secretária de Cultura, Sandra Ramaldo.

A subsecretária de Integração Cultural do Estado, Isabela Castro, esteve na estreia que aconteceu no último sábado (5). “Toda essa estrutura vem para Magé de maneira gratuita para poder beneficiar toda a população. Quero agradecer ao governador Cláudio Castro que dentro das suas exigências pede que todos os projetos feitos pela Lei de Incentivo aconteçam no interior do Estado e em outros lugares, como Magé”.

Atrações circenses como malabarismo, palhaçaria, ilusionismo e equilibrismo atraíram quem estava na plateia. O autônomo Gustavo Coutinho, esteve com o filho Gabriel, de 8 anos na estreia. Eles moram em Santo Aleixo e iam assistir o circo do Dedé em outra cidade.

“Foi um grande presente, porque a gente conhece o projeto do Circo do Dedé Santana e estava na expectativa de curtir numa cidade vizinha, mas essa semana a gente recebeu a notícia via redes sociais da Prefeitura que o circo estaria aqui e prontamente recebemos o privilégio de estar aqui hoje”, agradeceu. Para Gabriel, o destaque foi a apresentação da palhaça Ratinha e do palhaço Piriquitovisk. “Eles são muito engraçados e foi um presente estar nesse circo”.

Ana Beatriz Soliva, de 18 anos, também curtiu as atrações circenses . “Achei legal que eles expressam todos os tipos de arte, como dança, teatro com dança, os palhaços representam bastante e fiquei impressionada com a corda bamba, muito maneiro. Pretendo voltar outras vezes ainda do circo ir embora”.



São três sessões por dia e a programação está disponível no site da Prefeitura. O interessado deve chegar uma hora antes do espetáculo para garantir o seu lugar na plateia.

“Todos poderão usufruir arte circense desde a parte do cinema, que é uma expressão artística com os filmes clássicos dos Trapalhões. Vai ter também workshop, onde as crianças da rede municipal serão contempladas com oficinas de variedades circenses e também o grande espetáculo teatral, onde Dedé Santana é a peça fundamental, um artista com 85 anos. A população precisa vivenciar isso e faço esse convite para que todos aproveitem”, disse Alexsandro Rosa, diretor do Departamento de Cultura de Magé.