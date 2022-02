Procon Magé se reúne com representantes da Auto Viação Reginas. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 08/02/2022 18:42

Magé - Representantes do Procon Magé se reuniram com o gerente operacional e diretor de planejamento da Auto Viação Reginas, na última semana. No encontro, foram tratadas as demandas referentes ao serviço prestado na cidade.



Segundo o Procon, a empresa informou que todos os ônibus são auditados pelo Detro, através de GPS, e esclareceu que a quantidade de carros na linha Magé X Castelo foi determinada pelo órgão em virtude da pandemia.



Todas as linhas e seus respectivos horários podem ser consultados em http://www.detro.rj.gov.br/regulares-tarifas-itinerario/. A empresa se colocou à disposição para resolver quaisquer reclamações que os consumidores tiverem pelo WhatsApp da empresa (21) 99941-2394 ou diretamente com o Detro pelo número (21) 3883-4141.