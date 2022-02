Representantes dos Conselhos da Cidade e Habitação de Magé se reúnem com Águas do Rio. - Divulgação.

Publicado 09/02/2022 13:26

Magé - Com a finalidade de apresentar as propostas e os investimentos que estão sendo realizados em Magé, a Águas do Rio participou da reunião com os Conselhos da Cidade e Habitação. O encontro aconteceu na tarde desta terça-feira (08), na sede da 22ª Subseção da OAB/RJ.

“Esse estreitamento de relações é totalmente importante e beneficia diretamente a população mageense. Já estamos com equipes nas ruas trabalhando para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao saneamento básico”, ressalta o diretor-superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini.

O secretário de Habitação e Urbanismo de Magé, Marcus Pencai, apontou os impactos positivos do encontro. “Esse primeiro contato com a Águas do Rio é totalmente necessário para que possamos entender as melhorias que serão realizadas na cidade e construir um novo futuro juntos. Acredito que o poder público tem que estar como parceiro, fiscal e colaborador da Companhia nesse processo”, pontua.