A Faetec de Magé fica na Rua Coronel João Valério, no Centro. - Divulgação/Faetec.

A Faetec de Magé fica na Rua Coronel João Valério, no Centro.Divulgação/Faetec.

Publicado 09/02/2022 13:19

Magé -A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), abriu novo edital para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de Formação Inicial Continuada do Programa Novos Caminhos (FIC). O período de inscrição vai até 11/02, às 12h. O cadastro é gratuito e deve ser feito por meio do site da instituição (www.faetec.rj.gov.br).



São 267 vagas distribuídas em diversos cursos por 20 unidades do estado. Na Faetec de Magé há vagas para curso de Instalador Reparador de Rede de Computadores; Agente de Recepção e Reserva em Meios de Hospedagem; Encanador Instalador Predial; Pedreiro de Alvenaria; Figurinista; Costureiro de Máquina Reta e Overloque; Carpinteiro de Estrutura de Telhado; Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves; Recepcionista em Serviço de Saúde.



“Essa é mais uma oportunidade imperdível para quem deseja se destacar no mercado de trabalho e se preparar para um futuro promissor. Muitos sonham em fazer uma faculdade, mas os cursos de qualificação proporcionam um currículo mais competitivo, além da vivência e experiência que o aluno vai ter”, afirma secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação Dr. Serginho.



Para se candidatar aos cursos de 10 e 20 semanas, o edital exige idade mínima, que vai depender de cada formação, e escolaridade adequada à qualificação escolhida. A seleção será por sorteio previsto para o dia 11/02. A previsão de início dos cursos é 04/04.



Para o presidente da Faetec, João Carrilho, essa é uma grande oportunidade para os candidatos que moram no interior de ter acesso a cursos que, devido ao alto grau de investimento, não são disponibilizados na rede privada.



“Esse sempre foi o nosso compromisso, fazer com que todos que queiram melhorar profissionalmente tenham acesso aos cursos de qualificação. Essa é a finalidade da Faetec. Dar oportunidade não apenas às pessoas que vivem nos grandes centros”, afirmou Carrilho.