Magé abre inscrições para o Passe Livre Universitário 2022.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 10/02/2022 15:00 | Atualizado 10/02/2022 19:08

Magé - Começaram as inscrições para a temporada 2022 do Programa Passe Livre Universitário da Prefeitura de Magé, que neste ano vai beneficiar até 700 estudantes do Ensino Superior com o RioCard/Bilhete Único.



De acordo com a prefeitura, quem deseja participar do programa precisa passar pela avaliação socioeconômica e dos critérios de moradia comprovada em Magé, assim como as informações estudantis. “A boa notícia é a ampliação do Programa Municipal que agora vai contemplar até 700 estudantes mageenses do Ensino Superior, oferecendo mais oportunidades e facilidade de acesso ao diploma universitário “, comemora o secretário de Governo, Vinícius Cozzolino.