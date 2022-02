Prefeitura de Magé inaugura espaço "Governo + Amor Por Você". - Divulgação/Gilson Costa Jr.

Prefeitura de Magé inaugura espaço "Governo + Amor Por Você".Divulgação/Gilson Costa Jr.

Publicado 10/02/2022 19:31

Magé - Um grande passo para aproximar o governo municipal do povo mageense foi dado na noite da última quarta-feira (9). A Prefeitura, através da Secretaria de Governo, inaugurou na Rodoviária de Piabetá o espaço “Governo + Amor Por Você”, que irá reunir o Procon Magé, o Sine e as coordenadorias municipais de Juventude; de Políticas Públicas da Mulher; e de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial.



A inauguração foi realizada pelo prefeito Renato Cozzolino, ao lado da primeira-dama Lara Torres e do secretário de Governo Vinícius Cozzolino. Durante o evento, o prefeito anunciou que a rodoviária será totalmente reformada, sendo fechada com blindex para climatização, gerando mais conforto para as pessoas que transitam no ambiente. Além disso, o local receberá o Complexo de Assistência Social.



“Nós pegamos essa rodoviária completamente jogada e estamos revitalizando toda ela. Fizemos um novo CadÚnico, a Funerária do Povo que iremos inaugurar em breve, e agora estamos entregando esse complexo com o Sine, Procon e as coordenadorias. E futuramente vêm mais novidades, como a Padaria Popular, que é um programa social muito importante e vamos levar para todos os distritos. Para mim, é um momento único e muito feliz em saber que estamos dando mais qualidade de vida e oportunidades ao povo de Magé”, concluiu o prefeito Renato Cozzolino.



Durante o seu discurso, o secretário de Governo Vinícius Cozzolino anunciou diversas ações que serão realizadas pelo novo espaço, como as ações de fiscalização de defesa do consumidor em relação às empresas de ônibus e nas agências bancárias. O secretário anunciou ainda que em breve será inaugurado o Cinema Popular, em uma parceria da Coordenadoria de Juventude com a Cultura.



“Hoje entregamos à população sedes físicas de diversos serviços no centro de Piabetá. É muito importante ressaltar que o nosso intuito é aproximar esses serviços da população por isso não estamos inaugurando meramente um espaço. Estamos com um cronograma de ações, como as inscrições do Passe Livre Universitário que já estão abertas e na sexta-feira, 11 de fevereiro, teremos a audiência do Concilia. Aqui nós vamos oferecer com dignidade e conforto esses serviços ao povo que tanto merece”, explicou o secretário, Vinícius Cozzolino.

A importância da abertura do novo espaço para o povo mageense pôde ser vista com a presença de diversas autoridades municipais, como os secretários: André Lopes (Segurança e Ordem Pública), Bruno Lourenço (Comunicação e Eventos), Silvio Furtado (Meio Ambiente), Junimar Borges (Transporte), Flávia Gomes (Assistência Social e Direitos Humanos), Sandra Ramaldo (Educação e Cultura), Marcos Pereira (Infraestrutura), Micaela Zeferino (Planejamento e Orçamento), José Amaral (Proteção e Defesa Civil) e Fernando Cozzolino (Trabalho), além de Mauro Cozzolino (Chefe de Gabinete) e Letícia Nogueira (Procudora Geral).



Também prestigiaram a inauguração o ex-prefeito Anderson Cozzolino; o presidente da OAB Magé, Dr. Paulo Vinícius; os vereadores Valdeck Ferreira, Álvaro Alencar, Roberto Portugal, Vinícius Nina, Igor Fabiano, Léo Freitas e Fernando do Salão; e os coordenadores dos serviços do novo espaço: Renata Meirelles (Procon), Leandro Esteves (Sine), Ualace Soutto (Igualdade Racial), Leliane Pinheiro (Mulher) e Samuel Estevão (Juventude).