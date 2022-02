Blitz educativa em Piabetá orienta motoristas sobre segurança no trânsito. - Divulgação.

Blitz educativa em Piabetá orienta motoristas sobre segurança no trânsito.Divulgação.

Publicado 14/02/2022 13:00 | Atualizado 14/02/2022 13:31

Magé - Na última sexta-feira (11), uma parceria entre o Detran-RJ e a Secretaria Municipal de Trabalho, com apoio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e da Polícia Militar, realizou uma blitz educativa para orientar os motoristas sobre segurança e consciência no trânsito. A ação foi realizada na Avenida Santos Dumont, em frente à 66ª Delegacia de Polícia de Civil. Também foi entregue um kit para os motoristas com lixeira, folheto e revista passatempo.



“Nós fechamos uma parceria com o departamento educativo do Detran onde nós vamos trazer para Magé todas as ações educativas, vamos ter palestras em escolas, por exemplo. Hoje nós estamos fazendo a blitz da educação, que é a conscientização do alto índice de acidentes no trânsito, informando a necessidade de usar o cinto de segurança, a cadeirinha para as crianças e outras ações mais importantes no trânsito”, explicou a diretora de Desenvolvimento Econômico de Magé, Priscila Ferreira.



Os motoristas parados durante a blitz, aprovaram a ação realizada. “Isso é ótimo para educar quem não está acostumado de seguir as diretrizes corretas no trânsito. É bom que tenham ações como essa para orientar”, contou Fabiano Rodrigues, motorista de ônibus.



“Hoje é um dia bastante importante, tanto para o Detran quanto para Magé, onde estamos selando uma parceria que eu tenho certeza que será bastante longa, de trazer de fato toda a plataforma de projetos que o Detran tem a oferecer. Tratando da educação, hoje iniciamos com a blitz e em breve vamos realizar ações nas escolas, palestras e formação de profissionais. Toda a plataforma de Educação do Detran estará à disposição de Magé para bem atendê-los”, concluiu o coordenador geral de Educação no Trânsito do Detran, Fellipe Santos.