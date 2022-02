Prefeitura de Magé entrega ‘Cartão-Morador’ em Santo Aleixo. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 15/02/2022 12:09

Magé - A Secretaria Municipal de Transportes realizou mais uma ação, neste final de semana, para entrega do chamado “Cartão-Morador”, que nada mais é do que um documento para livre acesso dos residentes do Distrito de Santo Aleixo durante a Operação Verão, realizada nos acessos às cachoeiras para coibir, entre outras irregularidades, o estacionamento irregular de veículos vindos de fora do município.



Segundo o secretário municipal de Transportes, Junimar Borges, já foram entregues nas casas dos moradores de Santo Aleixo um total de 107 cartões, nas duas últimas semanas.



“O cartão garante o acesso dos moradores nas barreiras da Operação Verão, barreiras estas que restringem o acesso de veículos que estacionam em locais proibidos, impossibilitando a mobilidade dos moradores e dificultando ainda o acesso de veículos de serviços essenciais e emergências, como ambulâncias e carros do Corpo de Bombeiros”, explicou o secretário salientando ainda que os cartões são entregues nas residências para evitar possíveis fraudes.



Os moradores de Santo Aleixo interessados em adquirir o “Cartão-Morador”, devem procurar a Secretaria Municipal de Transportes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O endereço é Avenida Automóvel Clube 1.503, Limeira, Piabetá. É preciso apresentar identidade, documento do veículo e um comprovante de residência. Após a solicitação, o cartão é entregue num prazo estimado de cinco dias úteis.



A Operação Verão é realizada sempre aos sábados e domingos, numa ação conjunta entre as Secretarias de Segurança e Ordem Pública, Transportes, Meio Ambiente e Defesa Civil e a Subsecretaria de Turismo. As ações visam também proibir, além do estacionamento irregular, a entrada de ônibus e vans de excursão que não tenham o comprovante de autorização emitido pela Prefeitura.