Cidade enviou equipes da SAMU e de Infraestrutura, e está com pontos de coleta de donativos.Divulgação/Álvaro Carvalho.

Publicado 16/02/2022 13:56 | Atualizado 16/02/2022 14:00

Magé - A Prefeitura de Magé montou uma força-tarefa na Estrada da Serra Velha para desobstruir a via e ajudar o município vizinho que foi castigado por uma forte chuva nesta terça-feira (15). Dez máquinas e homens da Secretaria de Infraestrutura estão trabalhando para ajudar os petropolitanos a vencer este difícil momento.



O prefeito Renato Cozzolino está no local acompanhando o trabalho das equipes. “Encontramos a serra velha toda obstruída e nossas equipes estão aqui fazendo o trabalho para liberar a serra. Estamos a caminho de Petrópolis e toda equipe da Infraestrutura está com força total, com nosso maquinário e mão de obra própria. Estamos aqui para ser solidários com os petropolitanos”, diz o prefeito.



Na madrugada, a Secretaria Municipal de Saúde também enviou duas equipes do SAMU para ajudar no resgate das vítimas. O município também está recebendo donativos em todos os CRAS, CREAS, ginásios Poliesportivos da cidade e na Secretaria de Infraestrutura.



Confira os endereços:



CREAS: Rua Coronel Theotônio Botelho do Rego, 29 – Centro

CRAS MAGÉ I: Rua Pio XII, 35 – Centro

CRAS MAGÉ II: Av. Sebastião R. de Souza, 144 – Barbuda

CRAS SANTO ALEIXO: Av. Othon Linch Bezerra de Melo, s/n – Santo Aleixo

CRAS SURUÍ: Rua Capitão José de Paula, 329 – Suruí

CRAS Guia DE Pacobaíba: Estrada Real de Mauá, 44 – Figueira

CRAS Vila Inhomirim I: Av. Caioaba, s/n – Piabetá

CRAS VILA Inhomirim II: Rua 1, lotes 05 e 06 – Parque Sayonara

CRAS VILA Inhomirim III: Rua Florianinho, 497 – Parque Caçula

Poliesportivo Natália Barreiros: Rua Mário Maia, s/n – BNH

Poliesportivo Francisco Dias Filho: Rua Adam Blumer, 7161 – Vilar de Santo Aleixo

Poliesportivo Edson Alves: Av. Gov. Roberto Silveira, s/n – Praia do Anil

Poliesportivo Renato Medeiros: Av. Automóvel Clube, s/n – Fragoso

Poliesportivo Vereador Dejair Corrêa: Rua C, s/n – Parque Alegria

Poliesportivo Nelson Ferreira Lima: Rua Santana, 1023 – Pau Grande.