Prefeitura de Magé prorroga pagamento da cota única do IPTU até 30 de março. - Reprodução.

Prefeitura de Magé prorroga pagamento da cota única do IPTU até 30 de março.Reprodução.

Publicado 15/02/2022 20:57

Magé - Os contribuintes de Magé têm até 30 de março para pagar o IPTU em cota única com 10% de desconto. As opções de pagamento são as agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e via Pix. A emissão está disponível no site oficial da Prefeitura (mage.rj.gov.br) ou em uma das agências de arrecadação espalhadas pela cidade.

“A cota única é uma excelente oportunidade para quem deseja pagar o IPTU com desconto, o prazo era até 28 de fevereiro, mas estendemos até 30 de março para que mais pessoas consigam pegar o desconto. Quando o contribuinte fica em dia fazemos muito mais pelas nossas creches, nossas escolas, postos de saúde, obras e todos os serviços”, reforça o secretário de Fazenda, Vinicius Cozzolino.

Há opção de parcelamento, o valor mínimo da parcela é de R$100,00, com possibilidade de dividir em até 10 vezes sem juros. O parcelamento também pode ser realizado on-line ou diretamente em uma das agências de arrecadação, com documentos pessoais e do imóvel ou terreno.

Os contribuintes que se encontram fora de Magé podem entrar em contato para o esclarecimento de dúvidas através do e-mail [email protected]

Confira os endereços das agências de arrecadação que funcionam de segunda a sexta, das 9h às 17h:

1º distrito – Magé

Palácio Anchieta: Praça Dr. Nilo Peçanha, s/n (térreo)

2º distrito – Santo Aleixo

Rua Othon Linch Bezerra de Mello, s/n (próximo ao 24h de Santo Aleixo)

4º distrito – Suruí

Rua Coronel Sérgio José do Amaral, 463 (em frente ao DPO e ao lado da Subsecretaria Municipal de Obras)

5º distrito – Guia de Pacobaíba

Avenida Roberto Silveira, 737 – Praia do Anil (ao lado do DPO)

6º distrito – Vila Inhomirim

Gabinete do Povo: Av. Caioaba, s/n° – Piabetá (ao lado do DPO de Piabetá).