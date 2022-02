Procon Magé fiscaliza clínicas e laboratórios da cidade. - Divulgação.

Procon Magé fiscaliza clínicas e laboratórios da cidade.Divulgação.

Publicado 16/02/2022 17:10

Magé - Em conjunto com a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Fazenda, o Procon Magé realizou nesta quarta-feira (16) uma megaoperação de fiscalização nas clínicas médicas, odontológicas, estética, veterinárias e laboratórios do município. O objetivo da ação é verificar se os estabelecimentos estão em condições adequadas de funcionamento e se as licenças estão em dia.



“Estamos visitando as clínicas e os laboratórios para analisarmos se estão em condição adequada de funcionamento, verificando alvarás e documentos da vigilância sanitária. Nossa função é mostrar que o consumidor está amparado em qualquer relação de consumo aqui na cidade”, explica Renata Meirelles, coordenadora do Procon Magé.



O órgão afirma que os estabelecimentos precisam, entre outras coisas, possuírem o cartaz com o telefone do Procon, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor à disposição do público, tabela de preços com os serviços especificados e emissão de nota fiscal dos serviços.