Agentes fiscalizaram 17 ônibus nas rodoviárias de Piabetá, Magé e Mauá, encontrando irregularidades em todos. - Divulgação.

Agentes fiscalizaram 17 ônibus nas rodoviárias de Piabetá, Magé e Mauá, encontrando irregularidades em todos.Divulgação.

Publicado 17/02/2022 08:00 | Atualizado 17/02/2022 15:33

Magé - Em operação organizada pela secretaria de Transportes e Procon de Magé, agentes fiscalizaram 17 ônibus nas rodoviárias de Piabetá, Magé e Mauá, encontrando irregularidades em todos. A empresa Transporte e Turismo Iluminada foi notificada e, segundo o secretário municipal de Transportes, Junimar Borges, as irregularidades devem ser sanadas imediatamente. “Não podemos admitir os coletivos sucateados prejudicando a população mageense”, disse.



Foram encontradas lanternas queimadas, documentos atrasados, elevador para pessoas com deficiência quebrado, infiltrações, janelas e bancos soltos, entre outros problemas. “Nosso espaço ‘Governo + Amor por você’ fica estrategicamente na rodoviária de Piabetá com uma sede do Procon. Estamos de portas abertas para ouvir todas as denúncias relacionadas ao transporte público. Quero que a todos fiquem à vontade e venham reclamar. Contamos com a participação popular”, explicou o secretário municipal de Governo e Fazenda, Vinicius Cozzolino



De acordo com o prefeito Renato Cozzolino, o governo está trabalhando para solucionar os problemas do transporte público, uma das maiores reclamações dos mageenses. “Temos que organizar e botar uma frota nova. Já autorizei o secretário a aplicar multas diárias. Não podemos chegar à rodoviária e encontrar o elevador para cadeirantes quebrado. É inaceitável. Vamos continuar aqui até solucionar o problema do transporte público da nossa cidade”, ressaltou o prefeito.