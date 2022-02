Três atletas mageenses são aprovados no Flamengo. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 17/02/2022 16:21

Magé - Henry Anthony e Matheus Alves são os novos mageenses integrados a categoria sub-10 do Flamengo. Com Pietro, de 9 anos, eles fecharam a lista de três atletas, revelados na peneira municipal, aprovados para treinar no Ninho do Urubu. Os testes foram realizados pela secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, no final de novembro de 2021. “Estou muito feliz e emocionado. Gostaria de agradecer a todos que me deram a oportunidade de ser um jogador do Flamengo”, comemora Matheuzinho.



As peneiras foram divididas em 4 etapas: as duas primeiras municipais, a terceira no CEFAN (Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes) e a quarta no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Os atletas que se destacaram muito nas primeiras etapas foram levados direto para o centro de treinamento em Vargem Grande, que foi o caso de Pietro. “Estou realizado. Tive o prazer de conhecer o Ninho do Urubu e passar o dia lá dentro. Acho que é o sonho de toda criança”, disse.



Entre 300 inscritos nas primeiras etapas e 12 aprovados para treinar no Flamengo ou CEFAN, apenas 3 ficaram, de fato, com o grupo principal. “Fiquei muito feliz em saber que teria um teste do Flamengo aqui no município. É o meu time do coração. Ainda bem que consegui me destacar e passar. Foi difícil meu pai me levar para Vargem Grande, mas deu tudo certo. É muito legal ver de perto os jogadores que eu só conhecia pela televisão”, comemora Henry, que se diz emocionado com a oportunidade.



O secretário da pasta Geilton Camara, destacou que Magé sempre foi um local com bons atletas. “Os testes são facilitadores, é uma forma de ligar o clube diretamente com os meninos. Os jogadores mageeneses que estão em clubes grandes, como temos no Botafogo ou Internacional, muitos não tiveram este recurso. Nosso trabalho como Prefeitura é o de dar oportunidades das pessoas brilharem”, afirma.